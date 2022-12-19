У Хмельницькому довго тривали дискусії щодо встановлення ялинки. Але все ж деревце в центрі міста таки встановили.

До теми У Києві засвітили головну ялинку

Ялинку проштрикує уламок ракети

Головна ялинка Хмельницького прикрашена кульками та синьо-жовтими прапорами. Проте дерево проштрикує уламок російської ракети С-300, привезений з Харківщини.

Ялинка у Хмельницькому: фото

Також "Ялинки незламності" на Хмельниччині оздобили у Славуті та Городку. У Славуті ялинка сама росте в центральній частині міста. Її прикрасили патріотичними іграшками, які власноруч виготовили місцеві жителі. У Городку ялинка штучна й використовується вже кілька років. Іграшки на ній – також тогорічні.

Що відомо про ялинки в інших містах