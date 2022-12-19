Вона не така ошатна, як попередніх років. Проте це особлива ялинка у вільному Києві – "Ялинка незламності".

До теми Свято для дітей, в яких і так вкрали дитинство: у Львові встановили головну ялинку

Ялинка у центрі Києва викликала неоднозначну реакцію в мережі

Хоч багато українців були проти центральної ялинки, місцева влада вирішила, що це буде правильно.

Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року,

– сказав Віталій Кличко.

Мер міста зауважив, що цьогоріч формат святкувань інший і ялинка не така велика й ошатна, як завжди – 12 метрів замість 31, як минулого року. Ялинку прикрасили тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами, а зверху видніється герб.



Головна ялинка у Києві 2023 / Віталій Кличко

Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – у свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Ми, всі разом, вистоїмо і переможемо,

– додав він.

Головна ялинка у центрі Києва: фото Валентини Поліщук, 24 канал

Що відомо про головну ялинку країни