Вона не така ошатна, як попередніх років. Проте це особлива ялинка у вільному Києві – "Ялинка незламності".
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Ялинка у центрі Києва викликала неоднозначну реакцію в мережі
Хоч багато українців були проти центральної ялинки, місцева влада вирішила, що це буде правильно.
Цього року було багато дискусій – чи варто ставити ялинку. Зважаючи на те, що ми живемо в умовах воєнного стану, обстрілів та відключень електроенергії. Але, я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка повинна бути! В наших дітей має бути свято! Попри всі намагання російських варварів позбавити українців радості Різдва то Нового року,
– сказав Віталій Кличко.
Мер міста зауважив, що цьогоріч формат святкувань інший і ялинка не така велика й ошатна, як завжди – 12 метрів замість 31, як минулого року. Ялинку прикрасили тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами, а зверху видніється герб.
Головна ялинка у Києві 2023 / Віталій Кличко
Я переконаний, що саме бажання миру і перемоги загадують українці сьогодні – у свято Миколая-Чудотворця. І воно обов‘язково здійсниться! Віримо в Україну! Віримо в ЗСУ! Ми, всі разом, вистоїмо і переможемо,
– додав він.
Головна ялинка у центрі Києва: фото Валентини Поліщук, 24 канал
Що відомо про головну ялинку країни
- Для святкової ілюмінації ялинки світло не витрачатимуть із міської електрики, ялинка світитиметься від генератора, який надали представники Нідерландів. Після свят його передадуть українським захисникам на фронт.
- У листопаді кияни зареєстрували петицію проти встановлення новорічної ялинки з аргументацією про необхідність економити бюджетні кошти. Вона набрала потрібні для розгляду 6 тисяч голосів і зараз перебуває на розгляді.
- Згодом на сайті Київської міської влади з'явилась ще одна петиція, але вже за встановлення новорічної ялинки в Києві.
- Також цього року у Києві не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку.