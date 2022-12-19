Она не такая нарядная, как в предыдущие годы. Однако это особенная елка в свободном Киеве – "Елка несокрушимости".
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Елка в центре Киева вызвала неоднозначную реакцию в сети
Хотя многие украинцы были против центральной елки, местные власти решили, что это будет правильно.
В этом году было много дискуссий – стоит ли ставить елку. Учитывая, что мы живем в условиях военного положения, обстрелов и отключений электроэнергии. Но я считаю, что мы приняли правильное решение. Елка должна быть! У наших детей должен быть праздник! Несмотря на все попытки российских варваров лишить украинцев радости Рождества и Нового года,
– сказал Виталий Кличко.
Мэр города отметил, что в этом году формат празднований другой и елка не такая большая и нарядная, как всегда – 12 метров вместо 31, как в прошлом году. Елку украсили тысячей шаров синего и желтого цвета и белыми голубями, а сверху виднеется герб.
Я убежден, что именно желание мира и победы загадывают украинцы сегодня – в праздник Николая Чудотворца. И оно обязательно сбудется! Верим в Украину! Верим в ВСУ! Мы все вместе выстоим и победим,
– добавил он.
Главная елка в центре Киева: фото Валентины Полищук, 24 канал
Что известно о главной елке страны
- Для праздничной иллюминации елки электричество не будут тратить из городского бюджета, елка будет светиться от генератора, предоставленного представителями Нидерландов. После праздников его передадут украинским защитникам на фронт.
- В ноябре киевляне зарегистрировали петицию против установки новогодней елки с аргументацией о необходимости экономить бюджетные денежные средства. Она набрала нужные 6 тысяч голосов и сейчас находится на рассмотрении.
- Впоследствии на сайте Киевской городской власти появилась еще одна петиция, но уже за установку новогодней елки в Киеве.
- Также в этом году в Киеве не будет традиционных праздников, концертов и ярмарки.