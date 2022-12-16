Как заверил мэр Львова Андрей Садовый, город не потратил никаких средств на установку.
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Цель установки елки – хоть чуть-чуть вернуть праздник детям
Садовый объяснил, что об установлении елки городские власти совещались и с военными, и с психологами.
Елка – это не просто праздничная декорация, а многолетняя традиция. И мы устанавливаем ее не назло кому-то или вопреки, а благодаря тому, что имеем такую возможность и хотим сохранить хотя бы часть хороших воспоминаний наших детей. Их и так ограбили, украли детство во всех возможных значениях,
– подчеркнул мэр Львова.
Он добавил, что в этот раз рождественское дерево подарило городу предприятие "Свитанок". Елка росла на теплотрассе, и ее корни начали уничтожать сети.
В центре Львова установили праздничную елку / Фото 24 канала и Львовского городского совета
"Город не потратил никаких средств на установку. Все делается исключительно силами работников коммунальных предприятий, которые решили подарить этот день для наших детей", – отметил Андрей Садовый.
Известно, что иллюминацию планируется использовать с прошлых лет. Елка будет стоять напротив Оперного театра около месяца и будет светить 5 часов в день – с 17:00 до 22:00.
Вместе с тем мэр Львова отметил, что в этом году традиционной рождественской ярмарки не будет.
Будет ли праздничная елка в Киеве
- В этом году вопрос установка елки в столице стоит особенно остро из-за полномасштабного вторжения и постоянного отключения света. Мэр Киева Виталий Кличко ранее поставил точку в бурных дискуссиях в соцсетях, разгоревшихся вокруг этого вопроса.
- Кличко заявил, что массовых новогодних мероприятий в столице не будет в этом году, но отменять Рождество и Новый год никто не собирается, поэтому установка праздничных елок планируется, но они не будут "пафосными".
- Глава Киева отмечает, что за счет бизнеса новогодние елки будут установлены в нескольких локациях, в том числе и на Софийской площади.