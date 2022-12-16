Как заверил мэр Львова Андрей Садовый, город не потратил никаких средств на установку.

Важно Комендантский час в новогоднюю ночь в Киеве: создали петиции за и против отмены

Цель установки елки – хоть чуть-чуть вернуть праздник детям

Садовый объяснил, что об установлении елки городские власти совещались и с военными, и с психологами.

Елка – это не просто праздничная декорация, а многолетняя традиция. И мы устанавливаем ее не назло кому-то или вопреки, а благодаря тому, что имеем такую возможность и хотим сохранить хотя бы часть хороших воспоминаний наших детей. Их и так ограбили, украли детство во всех возможных значениях,

– подчеркнул мэр Львова.

Он добавил, что в этот раз рождественское дерево подарило городу предприятие "Свитанок". Елка росла на теплотрассе, и ее корни начали уничтожать сети.

В центре Львова установили праздничную елку / Фото 24 канала и Львовского городского совета

"Город не потратил никаких средств на установку. Все делается исключительно силами работников коммунальных предприятий, которые решили подарить этот день для наших детей", – отметил Андрей Садовый.

Известно, что иллюминацию планируется использовать с прошлых лет. Елка будет стоять напротив Оперного театра около месяца и будет светить 5 часов в день – с 17:00 до 22:00.

Обратите внимание! Садовый заверил, что час работы иллюминаций по мощности как одно кипячение чайника. Если не будет электричества в центре, то елка тоже не будет светить.

Вместе с тем мэр Львова отметил, что в этом году традиционной рождественской ярмарки не будет.

Будет ли праздничная елка в Киеве