Комендантский час в новогоднюю ночь в Киеве

Так, общественность требует разрешить населению использовать службы такси и таким образом перемещаться по городу в Новый год. Для этого была создана даже специальная петиция. Впрочем, есть как положительные реакции на такое предложение, так и отрицательные. Поэтому и петиций две – "за" и "против".

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Петиция "за"

Автором петиции стал Тимофей Мельник. Он отметил, что такое решение необходимо, потому что многие жители столицы будут праздновать вне дома.

Считаю, что стоит отменять комендантский час на Новый год, поскольку все равно много людей будет возвращаться от друзей или родственников, далеко не у всех будет возможность остаться на ночлег там, где праздновали.

– объяснил автор.

Пока документ подписали 1 724 человека из необходимых 6 000. До конца сбора подписей осталось 57 дней.

Петиция "против"

Автором петиции является Юлия Дядюра. Она заметила, что сейчас некстати отменять комендантский час даже на одну ночь.

Я считаю глупостью отменить комендантский час в новогоднюю ночь, поскольку в стране идет война, гибнут военные и есть большая угроза запуска ракет со стороны московии. Хотите праздник – посидите тихонько дома, что-то не устраивает – поезжайте на передовую, там комендантского часа нет!

– объяснила авторка.

Пока документ подписали 536 человек из необходимых 6 000. До конца сбора подписей осталось 58 дней.

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