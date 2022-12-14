Речь идет о депутате от партии "Справедливая Россия" Олеге Нилове, сообщает 24 канал. Российский депутат снял открытку с елки, чтобы выбрать того, кому будет покупать подарок, но вместо этого он решил пробить дно.

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"Новогодние ракеты для Вовы из Киева"

Вместо того чтобы зачитать письмо, Олег Нилов решил фактически еще раз доказать, что Россия является террористом, использующим ракеты против мирного населения. Это мы и так знаем, но для Гааги это очень полезный материал.

Депутат Госдумы делая вид, что читает письмо, сказал следующее":

"Мальчик Вова из Киева мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди".

Очевидно, что "мальчиком Вовой" муртада Путина называет президента Украины Владимира Зеленского и этой фразой он решил пригрозить украинцам ракетным обстрелом на Новый год.

Интересно, что высказывание Нилова не оценил никто от слова вообще, а один из собравшихся вообще закрыл рукой лицо после услышанного. Так что горе-депутат решил оправдаться – мол, шутка. Так что с юмором там так же все плохо, если это можно называть юмором.

Нилов и его "шутки" об обстрелах: смотрите видео

Российское телевидение "шутит" смешнее

Искренне хочется порекомендовать депутату Нилову последовать примеру федеральных каналов России, которые все-таки научились шутить, хотя, пожалуй, и сами этого не подозревали. Вот в эфире одного из каналов решили обсудить инопланетные цивилизации и общение с ними. В студии одна женщина даже решила продемонстрировать свои "умения" говорить на "межгалактическом языке".

Все бы ничего, но, как выясняется, "межгалактическим языком" является русский в смеси с какими-то странными звуками. Такие "шутки" куда смешнее, чем высказывание Нилова, которому очень смешно, что их ракеты убивают украинцев.