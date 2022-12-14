По информации российских СМИ, Марат Садеков из Москвы проработал в школе №4 города Черепанова. Более года он "сеял разумное, доброе и вечное" и недавно решил уволиться, передает 24 канал.
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На алковечеринку пришли родители учеников
Садеков решил организовать прощальный вечер для школьников. Он сделал рассылку ученикам и пригласил их домой. На вечеринку собралось 20 человек из 6, 8, 9 и 11 классов.
Они веселились и танцевали, не жалея жилья, пока ночью к ним не приехали родители одной из школьниц. Они забрали свою дочь и вызвали полицию.
Правоохранители собрали оставшихся детей и позвонили их родителям, чтобы выписать на них административные протоколы.
Российский учитель устроил алковечеринку для учеников: смотрите видео
Садекову также выписали протокол – по статье о привлечении несовершеннолетних к употреблению алкогольной продукции.
Россияне снова пробивают дно: что известно
- В России в сюжете показали детей, которых родители отправили отдохнуть на неделю в Абзаков В сюжете сказали, что эти дети якобы являются сиротами.
- Кроме того, 13 декабря в Иркутской области детей мобилизованных одели в военную экипировку. Сделали это для того, чтобы повезти на экскурсию в воинскую часть. По фото, давали детям и боевое оружие.
- Следует отметить, что в Кремле уже приказали к Новому году вербовать детей. В частности, в так называемых "рекомендациях" по проведению новогодних мероприятий Кремль посоветовал "проявить сдержанность в расходах" и упоминать о "героизме воинов" в Украине.