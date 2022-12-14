За інформацією російських ЗМІ, Марат Садеков із Москви пропрацював у школі №4 міста Черепанова. Понад рік він "сіяв розумне, добре і вічне" і нещодавно вирішив звільнитися, передає 24 канал.
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На алковечірку завітали батьки учнів
Садеков вирішив організувати прощальний вечір для школярів. Він зробив розсилку учням і запросив їх додому. На вечірку зібралися аж 20 людей із 6, 8, 9 та 11 класів.
Вони веселилися і танцювали, не шкодуючи квартири, поки вночі до них не приїхали батьки однієї зі школярок. Вони забрали свою дочку і викликали поліцію.
Правоохоронці зібрали дітей, що залишилися, і зателефонували їхнім батькам, щоб виписати на них адміністративні протоколи.
Російський вчитель влаштував алковечірку для учнів: дивіться відео
Садекову також виписали протокол – за статтею про залучення неповнолітніх до вживання алкогольної продукції.
Росіяни знову пробивають дно: що відомо
- У Росії в сюжеті показали дітей, яких батьки відправили відпочити на тиждень в Абзаково. Натомість в сюжеті сказали, що ці діти нібито є сиротами.
- Окрім того, 13 грудня в Іркутській області дітей мобілізованих вдягнули у військове екіпірування. Зробили це для того, щоб повезти на екскурсію до військової частини. Згідно з фото, давали дітям й бойову зброю.
- Варто зауважити, що у Кремлі вже наказали до Нового року вербувати дітей. Зокрема, у так званих "рекомендаціях" щодо проведення новорічних заходів, Кремль порадив "проявити стриманість у витратах" та згадувати про "героїзм вояків" в Україні.