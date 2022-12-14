За інформацією російських ЗМІ, Марат Садеков із Москви пропрацював у школі №4 міста Черепанова. Понад рік він "сіяв розумне, добре і вічне" і нещодавно вирішив звільнитися, передає 24 канал.

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На алковечірку завітали батьки учнів

Садеков вирішив організувати прощальний вечір для школярів. Він зробив розсилку учням і запросив їх додому. На вечірку зібралися аж 20 людей із 6, 8, 9 та 11 класів.

Вони веселилися і танцювали, не шкодуючи квартири, поки вночі до них не приїхали батьки однієї зі школярок. Вони забрали свою дочку і викликали поліцію.

Правоохоронці зібрали дітей, що залишилися, і зателефонували їхнім батькам, щоб виписати на них адміністративні протоколи.

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Садекову також виписали протокол – за статтею про залучення неповнолітніх до вживання алкогольної продукції.

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