Мова йде про депутата від партії "Справедлива Росія" Олега Нілова, повідомляє 24 канал. Російський депутат зняв листівку з ялинки, аби обрати того, кому купуватиме подарунок, але замість цього він вирішив пробити дно.

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"Новорічні ракети для Вови з Києва"

Замість того, аби зачитати листа, Олег Нілов вирішив фактично ще раз довести, що Росія є терористом, який використовує ракети проти мирного населення. Це ми і так знаємо, але для Гааги це дуже корисний матеріал.

Депутат Держдуми вдаючи, що читає лист, сказав наступне":

"Хлопчик Вова з Києва мріє про ракети. Вова, ти отримаєш ракети, чекай".

Очевидно, що "хлопчиком Вовою" посіпака Путіна називає президента України Володимира Зеленського і цією фразою він вирішив ніби пригрозити українцям ракетним обстрілом на Новий рік.

Цікаво, що висловлювання Нілова не оцінив ніхто від слова взагалі, а один із присутніх взагалі закрив рукою обличчя після почутого. То ж горе-депутат вирішив виправдатися – мовляв, жарт. Отож, з гумором там так само все погано, якщо це можна називати гумором.

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Російське телебачення "жартує" смішніше

Щиро хочеться порекомендувати депутату Нілову взяти приклад з федеральних каналів Росії, які таки навчилися жартувати, хоч, мабуть, і самі цього не підозрювали. От в етері одного з каналів вирішили обговорити інопланетні цивілізації та спілкування з ними. У студії одна жінка навіть вирішила продемонструвати свої "вміння" розмовляти "міжгалактичною мовою".

Все б нічого, але, як з'ясовується, "міжгалактичною мовою" є російська в суміші з якимись дивними звуками. Такі "жарти" куди смішніше, ніж висловлювання Нілова, якому дуже смішно з того, що їхні ракети вбивають українців.