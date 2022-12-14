Уривок програми з російського федерального каналу розлетівся мережею, повідомляє 24 канал. Не кожен день побачиш, як на державних каналах розмовляють "міжгалактичною" мовою.

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То як виглядає "міжгалактична" мова

В етері однієї з програм на центральному російському каналі вирішили поговорити прибульців та життя на інших планетах. Не дивно, якщо Кремль проголосить ще якусь планету своєю територію на основі якогось "референдуму". Замість того, аби звертати увагу на те, в яких умовах живуть самі росіяни, на втрати у війні, з блакитних екранів людей годують темою НЛО та інопланетного життя.

Одна з гостей програми вирішила навіть здивувати усіх своїм умінням розмовляти "міжгалактичною" мовою. Як з'ясувалося, "міжгалактична" мова це та ж сама російська, однак словосполучення у ній перериваються якимось набором звуків, більше схожих на імітацію азбуки Морзе. Виглядає це настільки недолуго та жахливо, що описати важко. Тому пропонуємо переглянути.

"Міжгалактична мова" на російському телебаченні: дивіться відео

Від дна космічного, до дна земного: як осоромлюється пропаганда

На тлі провалів у війні пропагандисти намагаються потішити росіян, що у них не все так погано. Для цього на центральних російських телеканалах цілком серйозно говорять абсурдні речі про "виживання у Європі", яка нібито замерзає та голодує через санкції проти Росії.

Наприклад, пропагандисти почали цинічно брехати про те, що буцімто жителі країн Європи "харчуються кормом для тварин, який гріють перед тим на батареях, аби заощадити". Ще однією нісенітницею, яку видав пропагандист Дмітрій Кісєльов, було твердження, що у Європі популярно займатися "проституцією за комуналку".