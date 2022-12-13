Про це повідомляються російські ЗМІ. До речі, раніше Путін підписав закон про заборону "пропаганди ЛГБТ" та ввів за це штрафи.

Зверніть увагу Путін заборонив у Росії мітинги у будівлях держорганів, вишах, школах, лікарнях

Путін закликав пропагувати героїв фольколору з традиційними цінностями

Так, російський диктатор вирішив зробити популярнішими героїв російської історії та фольклору, які відповідають традиційним цінностям.

У дорученні президента Росії йдеться про те, що "уряду необхідно вжити заходів, спрямованих на популяризацію героїв російської історії та фольклору, які відповідають традиційним цінностям".

Йдеться, зокрема, про використання зображень цих героїв під час виробництва образотворчої, друкованої, сувенірної та іншої тиражованої продукції і товарів народного споживання.

У Росії заборонили мітинги у будівлях держорганів, вишах та школах

Владімір Путін також підписав новий указ. Так, росіянам офіційно не можна влаштовувати жодних акцій: