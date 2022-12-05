Про це 5 грудня повідомили російські пропагандисти. Путін розширив список заборонених для протестів місць.

До теми Чи залишиться Путін у владі після військової поразки в Україні: ймовірні сценарії

Відтепер росіянам офіційно не можна влаштовувати жодних акцій:

у приміщеннях держорганів;

школах, лікарнях та поблизу них;

в аеропортах і портах;

на вокзалах;

у церквах та поблизу них;

біля об'єктів життєзабезпечення.

Можуть запроваджувати нові заборони

Раніше росіянам вже заборонили масові акції біля резиденцій Путіна, судів, екстрених оперативних служб та федеральної служби виконання покарань.

Новий закон диктатора передбачає, що влада на місцях може корегувати обмеження й запроваджувати нові. Такі дії "зумовлені історичними, культурними, іншими об'єктивними особливостями суб'єкта".

Настрої громадян країни-агресорки: останні новини