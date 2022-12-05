Об этом 5 декабря сообщили российские пропагандисты. Путин расширил список запрещенных для протестов мест.

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Теперь россиянам официально нельзя устраивать никаких акций:

  • в помещениях госорганов;
  • школах, больницах и вблизи них;
  • в аэропортах и портах;
  • на вокзалах;
  • в церквях и вблизи них;
  • возле объектов жизнеобеспечения.

Могут вводить новые запреты

Ранее россиянам уже запретили массовые акции у резиденций Путина, судов, экстренных оперативных служб и федеральной службы исполнения наказаний.

Новый закон диктатора предусматривает, что власти на местах могут корректировать ограничения и вводить новые. Такие действия "обусловлены историческими, культурными, другими объективными особенностями субъекта".

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