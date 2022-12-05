Об этом 5 декабря сообщили российские пропагандисты. Путин расширил список запрещенных для протестов мест.

К теме Останется ли Путин у власти после военного поражения в Украине: вероятные сценарии

Теперь россиянам официально нельзя устраивать никаких акций:

в помещениях госорганов;

школах, больницах и вблизи них;

в аэропортах и портах;

на вокзалах;

в церквях и вблизи них;

возле объектов жизнеобеспечения.

Могут вводить новые запреты

Ранее россиянам уже запретили массовые акции у резиденций Путина, судов, экстренных оперативных служб и федеральной службы исполнения наказаний.

Новый закон диктатора предусматривает, что власти на местах могут корректировать ограничения и вводить новые. Такие действия "обусловлены историческими, культурными, другими объективными особенностями субъекта".

Настроения граждан страны-агрессорки: последние новости