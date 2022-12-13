Об этом сообщают российские СМИ. Кстати, ранее Путин подписал закон о запрет "пропаганды ЛГБТ" и ввел штрафы за это.
Обратите внимание Путин запретил в России митинги в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах
Путин призвал пропагандировать героев фольколора с традиционными ценностями
Так, российский диктатор решил сделать популярнее героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям.
В поручении президента России говорится, что "правительству необходимо принять меры, направленные на популяризацию героев российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям".
Говорится, в частности, об использовании изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления.
В России запретили митинги в зданиях госорганов, вузах и школах
Владимир Путин также подписал новый указ. Так, россиянам официально нельзя устраивать никаких акций:
- в помещениях госорганов;
- школах, больницах и вблизи них;
- в аэропортах и портах;
- на вокзалах;
- в церквях и вблизи них;
- возле объектов жизнеобеспечения.