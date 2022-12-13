Об этом сообщают российские СМИ. Кстати, ранее Путин подписал закон о запрет "пропаганды ЛГБТ" и ввел штрафы за это.

Обратите внимание Путин запретил в России митинги в зданиях госорганов, вузах, школах, больницах

Путин призвал пропагандировать героев фольколора с традиционными ценностями

Так, российский диктатор решил сделать популярнее героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям.

В поручении президента России говорится, что "правительству необходимо принять меры, направленные на популяризацию героев российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям".

Говорится, в частности, об использовании изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления.

В России запретили митинги в зданиях госорганов, вузах и школах

Владимир Путин также подписал новый указ. Так, россиянам официально нельзя устраивать никаких акций: