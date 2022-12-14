Отрывок программы по российскому федеральному каналу разлетелся по сети, сообщает 24 канал. Не каждый день увидишь, как на государственных каналах говорят на "межгалактическом" языке.

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Как выглядит "межгалактическая" речь

В эфире одной из программ на центральном российском канале решили поговорить пришельцев и жизнь на других планетах. Неудивительно, если Кремль провозгласит еще какую-нибудь планету своей территории на основе какого-то "референдума". Вместо того чтобы обращать внимание на то, в каких условиях живут сами россияне, на потери в войне, с голубых экранов людей кормят темой НЛО и инопланетной жизни.

Одна из гостей программы решила даже удивить всех своим умением разговаривать на "межгалактическом" языке. Как выяснилось, "межгалактический" язык это тот же русский, однако словосочетания в нем прерываются каким-то набором звуков, больше похожих на имитацию азбуки Морзе. Выглядит это настолько бестолково и ужасно, что описать трудно. Поэтому предлагаем посмотреть.

"Межгалактическая речь" на российском телевидении: смотрите видео

От дна космического, до дна земного: как стыдится пропаганда

На фоне провалов в войне пропагандисты пытаются порадовать россиян, что у них не все так плохо. Для этого на центральных российских телеканалах вполне серьезно говорят абсурдные вещи о "выживании в Европе", которая якобы замерзает и голодает из-за санкций против России.

Например, пропагандисты начали цинично врать о том, что якобы жители стран Европы "питаются кормом для животных, который греют перед тем на батареях, чтобы сэкономить". Еще одной чепухой, которую издал пропагандист Дмитрий Киселев, было утверждение, что в Европе популярно заниматься "проституцией за коммуналку".