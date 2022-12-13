На этот раз они вопили о "бедности Европы". Видеонарезку с пропагандистскими сюжетами обнародовал один из телеграм-каналов, сообщает 24 Канал.

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Российская пропаганда не перестает "пробивать дно"

Один из телеграмм-каналов обнародовал видеорезку, где собраны откровенно вымышленные манипулятивные заявления российского пропагандиста Дмитрия Киселева и его коллег. На нем кремлевские муртады пытаются внушить своей аудитории нарратив о том, что "европейцы живут на грани с бедностью".

Для этого пропагандистские нараторы рассказывают истории о том, что якобы жители стран Европы "питаются кормом для животных, который греют прежде на батареях, чтобы сэкономить". Еще одной чепухой, которую издал Киселев, было утверждение, что в Европе популярно заниматься "проституцией за коммуналку".

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