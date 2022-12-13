Цього разу вони волали про "бідність Європи". Відеонарізку з пропагандистськими сюжетами оприлюднив один з телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал.

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Російська пропаганда не перестає "пробивати дно"

У мережі поширюють відеонарізку, де зібрані відверто вигадані маніпулятивні заяви російського пропагандиста Дмітрія Кісєльова та його колег. На ньому кремлівські посіпаки намагаються навіяти своїй аудиторії наратив про те, що "європейці живуть на межі з бідністю".

Для цього пропагандистські наратори розповідають історії про те, що буцімто жителі країн Європи "харчуються кормом для тварин, який гріють перед тим на батареях, аби заощадити". Ще однією нісенітницею, яку видав Кісєльов, було твердження, що у Європі популярно займатися "проституцією за комуналку".

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