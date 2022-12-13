Так, російські журналісти розказують своїй аудиторії, нібито в Україні ще за часів Радянського союзу було військово-політичне училище. За словами росіян, там нібито готували "спеціалістів воєнного агітпрому".

До речі Контроль над умами росіян, як у СРСР: у Кремлі хочуть створити "спецназ інформаційної війни"

Нова казка пропагандистів

Російські ЗМІ розповідають, що училище створили під час Другої світової у Брянську, потім воно переїжджало до Воронежа, Харкова і нарешті – до Львова. У 1993 році заклад розформатували, але ще 12 років начебто "спеціалісти" працювали на базі університету "Львівська політехніка".

Дивує, у якому форматі росіяни подають інформацію про училище. В статті мовиться, мовляв, випускники училища вчились робити фронтові газети, вигідно подавати бойові зведення та знімати "прифронтових бабусь та дідусів".

Звичайно, без порівняння з німецькою пропагандою часів Другої світової не обійшлось. Все, як в кремлівських методичках. Пропагандисти підсумували, що саме тому вони програють в інформаційній війні.

Стаття про "училище пропаганди" / Скриншоти зі ЗМІ:

Росіяни навіть не уявляють, що може бути інакше

Журналіст та блогер Денис Казанський помітив статтю про "училище" на пропагандистських ресурсах. Він зауважив, що росіяни навіть не можуть уявити, що все може бути інакше.

Якщо їхня ідіотська пропаганда не працює – то це тільки тому, що десь є єдине в світі спеціальне училище, яке готує крутих військових пропагандистів,

– додав Казанський.

Тобто окупанти й не допускають думки, що українцям просто не доводиться нічого вигадувати, вони просто показують реальні наслідки російської агресії.