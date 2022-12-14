Комендантська година у новорічну ніч в Києві

Так, громадськість вимагає дозволити населенню використовувати служби таксі й таким чином переміщатись по місту у Новий рік. Для цього було створено навіть спеціальну петицію. Втім, є як позитивні реакції на таку пропозицію, так і негативні. Тому і петицій дві – "за" і "проти".

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Петиція "за"

Автором петиції став Тимофій Мельник. Він зазначив, що таке рішення необхідне, тому що багато жителів столиці святкуватимуть не вдома.

Вважаю, що варто скасовувати комендантську годину на Новий рік, позаяк все одно багато людей буде повертатись від друзів чи родичів, далеко не у всіх буде можливість залишитись на ночівлю там де святкували,

– пояснив автор.

Наразі документ підписали 1 724 особи з необхідних 6 000. До кінця збору підписів залишилося 57 днів.

Петиція "проти"

Авторкою петиції є Юлія Дядюра. Вона зауважила, що зараз недоречно скасовувати комендантську годину навіть на одну ніч.

Я вважаю дурістю скасувати комендантську годину в новорічну ніч, оскільки в країні триває війна, гинуть військові і є велика загроза запуску ракет зі сторони московії. Хочете свято – посидьте тихенько вдома, щось не влаштовує – їдьте на передову, там комендантської години немає!

– пояснила авторка.

Наразі документ підписали 536 осіб з необхідних 6 000. До кінця збору підписів залишилося 58 днів.

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