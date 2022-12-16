Як запевнив мер Львова Андрій Садовий, місто не витратило жодних коштів на встановлення.

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Мета встановлення ялинки – хоч трохи повернути свято дітям

Садовий пояснив, що про встановлення ялинки міська влада радилася і з військовими, і з психологами.

Ялинка – це не просто святкова декорація, а багаторічна традиція. І ми встановлюємо її не на зло комусь чи всупереч, а завдяки тому, що маємо таку можливість і хочемо зберегти хоч частину гарних спогадів наших дітей. Їх і так пограбували, вкрали дитинство у всіх можливих значеннях,

– наголосив мер Львова.

Він додав, що цього разу різдвяне дерево подарувало місту підприємство "Світанок". Ялинка росла на теплотрасі і її коріння почало нищити мережі.

У центрі Львова встановили святкову ялинку / Фото 24 каналу та Львівської міської ради

"Місто не витратило жодних коштів на встановлення. Все робиться виключно силами працівників комунальних підприємств, які вирішили подарувати цей день для наших дітей", – зазначив Андрій Садовий.

Відомо, що ілюмінацію планують використати з минулих років. Ялинка стоятиме навпроти Оперного театру близько місяця і світитиме 5 годин на день – з 17:00 до 22:00.

Зверніть увагу! Садовий запевнив, що година роботи ілюмінацій за потужністю як одне кип'ятіння чайника. Якщо не буде електрики в центрі, то ялинка теж не світитиме.

Разом з тим мер Львова зазначив, що цьогоріч традиційного різдвяного ярмарку не буде.

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