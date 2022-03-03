Информация о сиренах появилась в 07:56. Отметим, что за прошедшие сутки, 2 марта, оккупанты нещадно били по Харькову.

Важно Еще недавно здесь ученики сидели за партами: харьковская школа после обстрелов стала руиной

Если вы услышали сирены, нужно

Включить радиоприемник и телевизор, чтобы слышать распоряжения местных властей. Соберите документы, деньги, запас еды и воды, предметы личной гигиены. Немедленно идите в укрытие (подвальное помещение, паркинг, метрополитен и т. д).

Если у вас нет возможности спуститься в укрытие, то можно спрятаться дома. Для этого отойдите от окон, лягте на пол в коридоре или ванной комнате, ближе к несущим стенам. Жителям верхних этажей лучше спуститься в квартиры на нижних этажах.

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