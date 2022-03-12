В частности, речь идет об опасности воздушной атаки со стороны российских оккупантов. Об этом заявили в 04:44 12 марта.
Обратите внимание Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
В Харькове раздаются сирены из-за угрозы атаки России
Харьков! Воздушная тревога!
– говорится в сообщении.
Впоследствии о тревоге сообщили в Сумском районе, что на Сумщине.
Людей призывают не выходить из укрытий, пока не будет отбоя воздушной тревоги.
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