Зокрема мовиться про небезпеку повітряної атаки зі сторони російських окупантів. Про це заявили о 04:44 12 березня.

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У Харкові лунають сирени через загрозу атаки Росії

Харків! Повітряна тривога!

– мовиться у повідомленні.

Згодом про тривогу повідомили в Сумському районі, що на Сумщині.

Людей закликають не виходити з укриттів, поки не буде відбою повітряної тривоги.

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