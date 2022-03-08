Из-за жестоких обстрелов оккупантами мирного населения, пострадала местная инфраструктура – ​​в том числе и башни связи. В Харькове были проблемы с украинским вещанием из-за повреждений сетей.

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Несмотря на это, в городе уже восстановили цифровое вещание украинских телеканалов. Заместитель Семенуха также анонсировал восстановление аналогового телевидения – по его словам, сеть будет восстановлена ​​в ближайшее время.