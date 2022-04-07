За минувшие сутки подразделения ГСЧС осуществили 22 выезда на тушение пожаров, вызванных обстрелами оккупантов, сообщили в ГСЧС Харьковской области.

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В сообщении спасательной службы рассказали, что за последние сутки спасатели совершили 59 оперативных выездов, из которых:

на ликвидацию пожаров 41, в том числе пожаров, вызванных обстрелами – 22;

пожаров в экосистемах, вызванных неосторожным обращением с огнем – 16;

пожаров в частном секторе и на объектах, которые произошли по другим причинам, не связанным обстрелами – 3;

1 раз в разбор завалов и 7 – на помощь населению и ликвидации последствий ДТП.

Масштабный пожар в многоэтажке

На верхних этажах жилого дома горело несколько квартир на площади пожара около 200 кв.м. Спасателям ГСЧС удалось спасти 4-х жителей дома во время ликвидации возгорания. Среди них был ребенок 2006 года рождения. Сообщается, что к тушению огня привлекли 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава ГСЧС.