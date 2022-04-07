За минулу добу підрозділи ДСНС здійснили 22 виїзди на гасіння пожеж спричинених обстрілами окупантів, повідомили у ДСНС Харківської області.

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У повідомленні рятувальної служби розповіли, що за останню добу рятувальники здійснили 59 оперативних виїздів, з яких:

на ліквідацію пожеж 41, у тому числі пожеж спричинених обстрілами – 22;

пожеж в екосистемах, спричинених необережним поводженням з вогнем – 16;

пожеж у приватному секторі та на об'єктах, що сталися з інших причин, не пов'язаних обстрілами – 3;

1 раз на розбирання завалів та 7 – на допомогу населенню та ліквідації наслідків ДТП.

Масштабна пожежа у багатоповерхівці

На верхніх поверхах житлового будинку горіло одразу декілька квартир на площі пожежі близько 200 кв.м. Рятувальникам ДСНС вдалось врятували 4-х мешканців будинку під час ліквідації загоряння. Серед них була дитина 2006 року народження. Повідомляється, що до гасіння вогню залучили 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 людей особового складу ДСНС.

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