На месте работают спасатели. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Стоит прочесть Победа может быть позже, чем хотелось бы, надо научиться жить в новых условиях, – Резников
В Харькове горит общежитие
Приблизительно в 20:35 спасатели получили сообщение о пожаре в 5-этажном общежитии по улице Вальтера, 19 в Пятихатках Киевского района Харькова. Пожарные немедленно выехали на место вызова.
Горят 6 комнат общежития на 5 этаже. Площадь пожара – около 100 квадратных метров,
– рассказали в ГСЧС.
В настоящее время пожарные пытаются ликвидировать возгорание.
Пожар возник в 20:35 / Фото ГСЧС
Горят 6 комнат общежития / Фото ДСНС
На месте работают спасатели / Фото ГСЧС
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