У Харкові спалахнув гуртожиток: моторошні фото

На місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.
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У Харкові горить гуртожиток
Приблизно о 20:35 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в 5-поверховому гуртожитку на вулиці Вальтера, 19 у П'ятихатках Київського району Харкова. Вогнеборці негайно виїхали на місце виклику.
Горять 6 кімнат гуртожитку на 5-му поверсі. Площа пожежі – близько 100 квадратних метрів,
– розповіли у ДСНС.
Наразі вогнеборці намагаються ліквідувати займання.
Пожежа виникла о 20:35 / Фото ДСНС
Палають 6 кімнат гуртожитку / Фото ДСНС
На місці працюють рятувальники / Фото ДСНС
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