У Харкові спалахнув гуртожиток: моторошні фото

На місці працюють рятувальники. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

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У Харкові горить гуртожиток

Приблизно о 20:35 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в 5-поверховому гуртожитку на вулиці Вальтера, 19 у П'ятихатках Київського району Харкова. Вогнеборці негайно виїхали на місце виклику.

Горять 6 кімнат гуртожитку на 5-му поверсі. Площа пожежі – близько 100 квадратних метрів,

– розповіли у ДСНС.

Наразі вогнеборці намагаються ліквідувати займання.



Пожежа виникла о 20:35 / Фото ДСНС



Палають 6 кімнат гуртожитку / Фото ДСНС



На місці працюють рятувальники / Фото ДСНС

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