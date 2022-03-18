Известно, что 37-летний харьковчанин, уроженец Брянской области России, получил разведывательное задание от врага еще 8 марта.

Важно Возле Тростянца ВСУ уничтожили колонну вражеской техники

Мужчину интересовали точное расположение боевых расчетов и военных Вооруженных Сил Украины на территории города Харькова. А также результаты вражеских обстрелов по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Всю информацию он передавал через телеграм.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали несколько фактов передачи врагу разведывательных информации, которая могла нанести вред обороноспособности Украины. Установлено, что мотивами действий предателя была приверженность идеям так называемого "русского мира", – сообщили в СБУ.

Смотрите видео с предателем от СБУ:

Брифинг Арестовича за 18 марта: смотрите видео