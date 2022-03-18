Відомо, що 37-річний харків’янин, уродженець Брянської області Росії, отримав розвідувальне завдання від ворога ще 8 березня.

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Чоловіка цікавили точне розташування бойових розрахунків та військових Збройних Сил України на території міста Харкова. А також результати ворожих обстрілів по житлових кварталах та об‘єктах інфраструктури. Усю інформацію він передавав через телеграм.

"Співробітники спецслужби задокументували кілька фактів передачі ворогу розвідувальної інформації, яка могла нанести шкоду обороноздатності України. Встановлено, що мотивами дій зрадника була прихильність до ідей так званого "руського миру", – повідомили в СБУ.

Дивіться відео зі зрадником від СБУ:

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