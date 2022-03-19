Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, эти 17 новых автомобилей будут использоваться для еще большей и оперативной защиты граждан.

Это только очередная партия, мы и дальше ожидаем пополнения,

– подчеркнул Синегубов.

Он также поблагодарил волонтеров, которые оказали такую важную помощь во время войны.

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