Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, ці 17 нових автомобілів використовуватимуть для ще більшого та оперативного захисту громадян.

Це лише чергова партія, ми й надалі очікуємо поповнення,

– підкреслив Синєгубов.

Він також подякував волонтерам, які надали таку важливу допомогу у час війни.

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