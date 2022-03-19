Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
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За його словами, ці 17 нових автомобілів використовуватимуть для ще більшого та оперативного захисту громадян.
Це лише чергова партія, ми й надалі очікуємо поповнення,
– підкреслив Синєгубов.
Він також подякував волонтерам, які надали таку важливу допомогу у час війни.
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