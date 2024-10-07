Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что враг нанес удар по Харькову в Шевченковском районе. К счастью, пострадавших не было. Однако в области есть раненые люди, среди которых ребенок, повреждении частные дома, машины и железнодорожное сообщение.

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Повреждено движение железной дороги

Россияне осуществили удар по Малой Даниловке Харьковской области. Там повреждены объекты, которые помогают движению железной дороги.

В России появились новости с громкими заголовками, где пишет что оккупанты якобы уничтожили железнодорожную логистику на Харьковщине. На самом деле этот удар временно ограничил движение пригородных электричек.

Громкие заголовки оккупантов показывают их низость и циничность. После деоккупированы были населенные пункты, в которых с трудом восстанавливали железнодорожные сообщения, чтобы люди могли из Харькова возвращаться в свои села, чтобы ремонтировать помещения и продолжать там жизнь. Теперь снова будут продолжаться ремонтные работы, чтобы восстановить все,

– сказала корреспондентка 24 Канала.

Пострадали люди

Анна Черненко отметила, что россияне практически каждый день наносят серьезные удары жителям Харьковщины. В частности 6 октября враг атаковал Купянский район.

Нанесены удары по частным домам, используя БпЛА и кассетные снаряды. Неподалеку Першотравневого есть погибший человек. Оккупанты умышленно направили дрон на фермерский объект. Это охота на гражданских,

– подчеркнула она.

Корреспондентка 24 Канала, добавила что в Купянске часто бывают случаи, когда россияне нацеленно направляют свои беспилотники на остановки общественного транспорта или легковые автомобили.