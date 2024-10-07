Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що ворог завдав удару по Харкову у Шевченківському районі. На щастя, постраждалих не було. Однак в області є поранені люди, серед яких дитина, ушкодженні приватні будинки, автівки та залізничне сполучення.

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Пошкоджено рух залізниці

Росіяни здійснили удар по Малій Данилівці Харківської області. Там пошкоджені об'єкти, які допомагають руху залізниці.

У Росії з'явилися новини із гучними заголовками, де пише що окупанти начебто знищили залізничну логістику на Харківщині. Насправді ж цей удар тимчасово обмежив рух приміських електричок.

Гучні заголовки окупантів показують їхню ницість та цинічність. Після деокуповані були населені пункти, в яких із труднощами відновлювали залізничні сполучення, щоб люди могли із Харкова повертатись до своїх сіл, аби ремонтувати помешкання та продовжувати там життя. Тепер знову триватимуть ремонтні роботи, щоб відновити все,

– сказала кореспондентка 24 Каналу.

Постраждали люди

Анна Черненко зазначила, що росіяни практично кожного дня завдають серйозних ударів мешканцям Харківщини. Зокрема 6 жовтня ворог атакував Куп'янський район.

Завдано ударів по приватних будинках, використовуючи БпЛА та касетні снаряди. Неподалік Першотравневого є загибла людина. Окупанти навмисне спрямували дрон на фермерський об'єкт. Це полювання на цивільних,

– підкреслила вона.

Кореспондентка 24 Каналу, додала що у Куп'янську часто трапляються випадки, коли росіяни націлено спрямовують свої безпілотники на зупинки громадського транспорту чи легкові автівки.