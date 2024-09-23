Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що атмосфера цього заходу була пронизана темою поки що втраченого дому та надією повернутися туди, відбудувати його. Загалом у місті є багато безкоштовних ініціатив.

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"Усе це було з такою атмосферою, пронизаною про поки тимчасово втрачений дім, про розуміння того, що це великий біль, але й велике сподівання колись повернутися туди, відбудувати його, якщо є сили", – сказала вона.

Ініціативи для переселенців

Як зазначила Анна Черненко, є дуже багато безкоштовних та якісних ініціатив для переселенців, які зараз перебувають у Харкові. Зокрема, це навчання, психологічна підтримка.

До речі, у Гончаренко центрі щомісяця тільки навчаються, я не говорю навіть про культурно-соціальні заходи, приблизно 50 тисяч людей. Мережа центрів працює в багатьох містах, в багатьох обласних центрах,

– підкреслила кореспондентка.

Сергій Жадан поділився, що його особистий біль – це те, що він не може потрапити на свою рідну Старобільщину у Луганській області, тому що зараз це тимчасово окуповані території. Однак пам'ять та любов дають йому сили дивитися вперед.

"Нас намагаються виселити. Але навіть якщо ми тимчасово не можемо у них жити, все одно вони десь перебувають з нами поруч, в серці. Ми за ними, безперечно, сумуємо, шкодуємо. Але мені здається, головне вірити в те, що ми туди повернемося", – наголосив він.

Переселенка з Чугуївського району Вікторія відзначила, що на заході їй було неймовірно цікаво. За її словами, такі події надихають на подальші дії.

Майже третій рік тут. Бо коли почалася війна, ми ще встигли сюди приїхати. Це дуже гарний вечір. Він такий зворушливий, про домівку. Таких вечорів потрібно більше,

– сказала переселенка з Липецької громади Оксана.