Ініціаторкою цього проєкту є психологиня Олена Коваленко. Основна мета – підтримати жінок-переселенок у їхніх переживаннях та сумнівах.

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Як працює проєкт "Кава з психологом"

"Кава з психологом" – це проєкт, який передбачає розмови Олени Коваленко з жінками-переселенками у неформальній обстановці за чашкою кави або чаю. Такий формат підходить тим, хто не може наважитись піти до психолога чи не певен, що ці сумніви та питання потребують терапії.

Погодьтеся, буває так, що виникають питання та сумніви, які начебто психологічні, але до того, щоб винести їх на психотерапію, не дотягують. Або хотілося б відвідати психолога, але часу не вистачає, та й наважитися на цей крок – справа серйозна. Консультація у форматі "кава з психологинею" вирішує ці завдання. А ще можна тут провести час з користю,

– розповіла психологиня.

Зустрічі спрямовані на покращення морального стану та відновлення внутрішнього балансу. Зокрема і через творчість. Жінки, котрі відвідують такі зустрічі, кажуть, що це справді допомагає розслабитися та відволіктися



Творчість на зустрічах допомагає заспокоїтися та відновити внутрішній баланс / Фото Кам'янське City

В теплій компанії та комфортній атмосфері можна обговорити важливі питання. Послухати історії коліжанок, отримати практичні рекомендації та дієві поради саме для кожної з нас,

– каже Любов, учасниця зустрічей.

Приєднатися до "Кава з психологинею" можна кожного вівторка об 15:30. Запрошують всіх, хто потребує уваги та психологічної допомоги, за адресою: вулиця Широка, 7.