За її словами, на новому місці вони пропрацювали лише рік, оскільки російські війська знову зруйнували її магазин. Після цього бізнес перемістився до Дніпра, де Тетяна зараз керує крамницею, кав'ярнею та пекарнею.

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Як переселенка відновила бізнес у Дніпрі

Бізнес Тетяни продовжував працювати під час російської окупації Лисичанська у 2014 році та під обстрілами на початку повномасштабної війни. За словами Тетяни, 24 лютого 2022 року всі мережеві магазини в Лисичанську закрилися, і її крамниці залишилися єдиним місцем, де можна було купити продукти.

В Лисичанську у нас були продуктові крамниці та ресторанний бізнес. Один ресторан у нас називався "Смачна хата" – для сходу це смілива назва, тому що до українських назв завжди було негативне ставлення,

– розповіла Тетяна.

Росія знищила бізнес Тетяни у Лисичанську / Фото Суспільного

Згадуючи події 2014 року, Тетяна розповіла, що вони прокинулися від звуку сирен і побачили пожежні машини, що проїжджали вулицями, після чого зрозуміли, що трапилося щось серйозне. Ресторан і один із магазинів довелося закрити негайно, а інший зміг пропрацювати ще три місяці.

"Нас звільнили (Лисичанськ, – Тренди 24) у 2014-му 24 липня. При звільненні три дні обстрілів було. Люди сиділи по підвалах, було дуже важко, не було світла, не було газу, виходили на вогнищах готувати. Наш магазин відчинився першим", – сказала переселенка.

24 лютого 2022 року сім'я Тетяни прокинулася від звуків вибухів. За її словами, всі мережеві магазини закрилися в той самий день, так само як і ринок.

Наші магазини залишилися працювати. Все робили самі. Це був жах. О 5-й ранку ми вставали, нам привозили хліб. Якщо зазвичай у нас торгівля була 20 буханок хліба, то тоді було 500 – 600 хлібин. Черги стояли 50 – 60 людей весь час поруч із магазином,

– згадує вона.

Магазин Тетяни у Лисичанську / Фото Суспільного

30 березня, коли місто вже безупинно обстрілювали, власник бізнесу Сергій евакуював родину Тетяни та її колег з Лисичанська.

Вони вирішили оселитися в Кривому Розі, де переселенці орендували три невеликі магазини і почали свою діяльність з нуля. Однак через рік бізнес знову постраждав від війни.

"Прилітає "Іскандер", розбиває вщент наш магазин. Це буквально за 10 хвилин до початку робочого часу", — згадує Тетяна.

Магазин Тетяни у Кривому Розі після атаки Росії / Фото Суспільного

Як зазначає Тетяна, відновити зруйнований магазин було надто дорого, а залишатися в Кривому Розі — небезпечно. Тому її родина та колеги вирішили знову переїхати, цього разу до Дніпра.

"Дніпро — це місто великих мереж. Тут дуже важко конкурувати з кимось. Але пішли за своїм форматом – магазин біля дому. Це така домашня крамниця. Коли власник Сергій зробив на вході банер "Лисичанськ – це Україна", людей стало дуже багато, вони почали фотографуватися, і ми розуміємо, що це наші. Ми виходимо, запитуємо: “Лисичанськ, Сєвєродонецьк? Звідкіля?", – сказала вона.

У Дніпрі Тетяна керує пекарнею, кав'ярнею та магазином. Вона зазначила, що ці труднощі допомогли їм здобути новий досвід і знання.

"Вдома у нас був ресторан, але не було пекарні. Тут ми відкрили ще й пекарню. Тримаємося завдяки вірі, що повернемося додому. І з новими ідеями, з якими будемо працювати. Дуже хочеться вірити, що колектив наш повернеться. Завдяки цьому і тримаємося", – поділилася Тетяна.