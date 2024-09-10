Це вже четверта їх поїздка до України. Раніше волонтери випікали хліб для мешканців Київщини, Херсона та Харкова.

Дивіться також "Донецьк – не просто місто": як у 2014 році люди покидали дім

Що відомо про діяльність французьких волонтерів

Волонтери із Франції Луік Нерві та його дядько Бруно Тероль приїхали до одного з сіл Білопільської громади, щоб пригостити мешканців власноруч спеченим хлібом.

Волонтер випікає хліб / Фото Суспільного

Одна з місцевих жительок Лідія Ісаєва взяла хліба собі та своєму сину. Вона поділилася, щоб хліб смачний, однак на смак від українського відрізняється.

Ми дуже раді їм. Якби частіше возили нам. Хоч в нас воно і є, ну, раз возять… ми не бідуємо. Дав би Бог, щоб закінчилась війна,

– подякувала волонтерам Лідія.

Інша місцева соцпрацівниця Валентина Степаненко взяла для своїх підопічних повну торбину хліба, адже самі вони не здужають прийти.

"Для людей похилого віку, вісім осіб у нас. Ну, працюємо, все добре. Тяжко інколи, але стараємось, щоб було все гарно", – розповіла жінка.

Як виглядає хліб від волонтерів / Фото Суспільного

За останні п'ять днів волонтери відвідали кілька прикордонних громад, а напередодні пригостили хлібом мешканців п’ятикілометрової зони Краснопільщини.

На питання журналіста про те, чи було страшно, волонтер Луік Нерві відповів, що не боявся.

Там люди живуть 24 години на добу, неподалік від фронту. А я приїжджаю один раз і ненадовго. Тому ні, мене це зовсім не лякає,

– зазначив волонтер.

Волонтери приїхали в Україну вже вчетверте від початку повномасштабної війни. Раніше вони пекли та роздавали хліб жителям Київщини і Херсона після їх деокупації, а також відвідали Харків. Цього разу вони вирішили поїхати на Сумщину.

Як виглядає хліб перед запіканням / Фото Суспільного

Волонтери оселилися на території церкви Христа Спасителя в Сумах. Хліб вони випікають у мобільній пекарні. За словами старшого пресвітера церкви Віктора Клеця, вони починають роботу з самого ранку.

"З перших днів вони взагалі о шостій годині ранку починали пекти хліб. Але через те, що ми веземо разом із ними під кордон і там по селах, дуже пізно повертаємося, то вони замучені просто, як викручені приїжджають. То вони зараз о сьомій годині ранку починають пекти і до двох годин дня, потім обід і вже на четверту годину дня ми стараємось десь завезти хліб в якісь села", – поділився старший пресвітер.

Як виглядає пекарня / Фото Суспільного

За словами пана Віктора, волонтери випікають хліб за власним рецептом, використовуючи продукти, які купують самостійно. Щодня виготовляють від 500 до 700 хлібин. Потім, разом із представниками церкви, які допомагають з логістикою, доставляють хліб у прикордонні села.

Вчора ми були в Воронівці (Білопільська громада, – Тренди 24). Під час того, як ми роздавали хліб нам староста показує: "бачте, ось там димить?". Це, каже, зранку були прильоти і зараз там горить. І під час того, як роздавали, теж був вибух. Ми його не бачили, але нам казали, що теж десь неподалік вибухнуло,

– розповів Віктор.

Цього разу волонтери приїхали в Україну на тиждень. Через місяць вони планують знову відвідати Херсон, щоб пригостити його жителів свіжоспеченим хлібом.