Такую информацию сообщили в телеграм-канале Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. К сообщению прикрепили еще и фото тушения огня и повреждения здания.

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Несмотря на постоянные ракетные обстрелы, спасатели Харьковщины, не покладая рук, стойко выполняют служебные обязанности в условиях военного времени.

В течение 28 марта подразделения ГСЧС осуществляли выезды на тушение пожаров, вызванных обстрелами жилых многоэтажек, частных, складских и других зданий, которые возникали в Харькове и районах области.

По предварительным данным, самый большой обстрел сегодня войска РФ нанесли по жилым массивам Киевского района города Харькова, где произошло 6 пожаров, а также по частному сектору города Люботин Харьковского района, где одновременно горело 7 жилых частных зданий.

В частности, сегодня подразделения службы спасения привлекались к тушению 2 пожаров, вызванных обстрелами, в Чугуевском районе области.

Фото последствий обстрелов в Харьковской области:

На очередном выезде в городе Люботин спасатели изъяли из-под завала тело погибшего мужчины 1957 года рождения. Еще двоих людей, мужчину и женщину, удалось спасти. Отмечается, что бригада медиков немедленно госпитализировала раненых в местное лечебное учреждение.