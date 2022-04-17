Мощный удар враг получил от украинских десантников. Сообщает о подвиге Госпогранслужба.

К теме За сутки россияне обстреляли Харьковщину 23 раза: погибли три человека, еще больше 30 травмированы

На Харьковском направлении воины десантно-штурмовых войск нанесли мощные удары по противнику и уничтожили 5 танков, 10 единиц бронетанковой техники,

– говорят в сообщении.

Речь идет об уничтожении вражеских БМП и БТР, а также колонны подразделений морской пехоты российских оккупантов.



Воины-десантники мощно разбили россиян / Фото из телеграма ГПСУ

Вас может заинтересовать, что НАТО учится у украинских ВСУ: смотрите видео