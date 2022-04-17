Потужний удар ворог отримав від українських десантників. Повідомляє про подвиг Держприкордонслужба.

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На Харківському напрямку воїни десантно-штурмових військ нанесли потужні удари по противнику та знищили 5 танків, 10 одиниць бронетанкової техніки,

– кажуть у повідомленні.

Мовиться про знищення ворожих БМП та БТР, а також колону підрозділів морської піхоти російських окупантів.



Воїни-десантники потужно розбили росіян / Фото з телеграму ДПСУ

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