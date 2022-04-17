Зокрема, найбільше обстрілювати з артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню. Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Окупанти обстрілюють Харківщину

Які населені пункти обстріляли? Від артобстрілів на Харківщині постраждали:

Харків – райони Північної Салтівки, Олексіївки, центр міста та ХТЗ,

селище П’ятихатки та місто Дергачі.

Загалом за добу внаслідок обстрілів окупантів поранені понад 30 осіб, з них – 4 дітей. Загинули щонайменше 3 цивільних.

Голова Харківської ОВА розповів, що наразі у посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та наші рятувальники.

"На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, 4 отримали поранення", – сказав Синєгубов.

Ворог не може підійти до Харкова

За словами Синєгубова, ворог не може підступитися до Харкова, наші ЗСУ міцно тримають позиції, а по деяких напрямках просуваються вперед.

Тому росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів... Звертаюся до жителів Харкова – без нагальної потреби не перебувайте на вулицях. Особливо під час свят подумайте про обмеження перебування людей в одному місці,

– додав він.

До слова, у міськраді Харкова наголосили, що українська армія підготовлена та тримає оборону міста. Натомість міська та обласна влада повністю контролюють Харків. Додамо, що від початку війни окупанти зруйнували понад 2 тисячі будинків Харкова.

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