В Харьковской прокуратуре уже начали расследовать это преступление. Его рассматривают по статье о нарушении обычаев и законов войны.

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По данным следствия, 18 марта 2022 военнослужащие России произвели артиллерийский обстрел села Заводы Изюмского района Харьковской области. В результате разрушен жилой дом. В тот момент в нем находилась семья. Мужчина, две женщины и 11-летний мальчик погибли на месте,

говорится в сообщении прокуратуры.

Телесные повреждения также получила еще одна жительница дома. Досудебное расследование продолжается.