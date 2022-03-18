У Харківській прокуратурі вже почали розслідувати цей злочин. Його розглядають за статтею про порушення звичаїв і законів війни.

До теми У Києві від початку вторгнення Росії загинули 222 людини, із них 60 – цивільні

За даними слідства, 18 березня 2022 року військовослужбовці Росії здійснили артилерійський обстріл села Заводи Ізюмського району Харківської області. Внаслідок цього зруйновано житловий будинок. На той момент в ньому перебувала родина. Чоловік, дві жінки та 11-річний хлопчик загинули на місці,

– мовиться у повідомленні прокуратури.

Тілесні ушкодження також отримала ще одна мешканка будинку. Досудове розслідування триває.

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