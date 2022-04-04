Оккупанты проводят разведку с помощью беспилотников. Об этом сообщили в Генштабе 4 апреля.

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Для уточнения позиций подразделений ВСУ противник проводит разведку в районе населенного пункта Барвенково с применением БПЛА, также пытается восстановить мост через реку Северский Донец в районе города Изюм,

говорится в сообщении.

Вблизи Бражковки враг провел разведку во время наступления. ВСУ остановили оккупантов, поэтому успеха они не претерпели. Захватчики отошли на ранее занятые рубежи.