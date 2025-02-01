Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что военные собственноручно разработали так называемую "дронопочту". Сначала возникла идея, впоследствии ее удалось реализовать и теперь это все набрало обороты, количество отправляемых посылок с каждым разом увеличивается.

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Какой допустимый вес посылок и чем их наполняют?

В команде бойцов-изобретателей несколько человек, один из них – глава села в западной части Украины. Он электрик по образованию. Пользуясь знаниями, которые имеет, придумал как наладить процесс прямо на позициях, чтобы максимально быстро доставить и продукты, и медикаменты, и боевые запасы тем, кто на линии боестолкновения.

Это командная работа, потому что важно потом правильно посылку направить, чтобы она поступила туда, куда надо,

– отметила Черненко.

Стандартный набор такой посылки предусматривает: воду, каши, тушенку, хлеб, сладкие батончики, сахар, кофе, сигареты, газовые баллончики, носки. Вес посылки – от 10 до 12 килограммов.

"Когда наш батальон взялся к обороне Волчанска, возникла острая необходимость в обеспечении бойцов на позициях самым необходимым. В связи с тем, что существует естественное препятствие в виде реки, которая не позволяет быстро доставлять посылки, возникла идея делать это с помощью больших дронов", – рассказал командир взвода 34 ОМПБ 57 ОМПБр им. кошевого атамана Костя Гордиенко.

Военные разработали 2 станка

День команда военных начинает с того, что получает заказ с позиций собратьев, формирует список, собирает и отправляет посылки. Затем получает обратную связь, что долетело, а что нет. Есть постоянная потребность в материалах для изготовления ящиков, скотчах, пленках для обмотки и того, чем наполняются посылки.

Военные обустроили 2 станка. Один для того, чтобы разрезать материал, из которого делают ящики, другой – для заворачивания их в пленку. Основная проблема в том, что во время сброса посылки и ее падения с высоты бутылки с водой разбиваются.

Военные отметили, что вода – это большая ценность для бойцов на позициях, для них она даже важнее, чем продукты питания. Поэтому впоследствии пришли к определенным наработкам и теперь с каждой бутылки отливают немного воды и хорошо заматывают упаковки с водой.

Заметьте, в 57 ОМПБр имени кошевого атамана Костя Гордиенко продолжается сбор средств, поскольку есть потребность в закупке РЭБ и FPV-дронов. Задонатить можно на банку по указанному QR-коду.