На опубликованном в одном из местных телеграмм-каналов видео видно, насколько оружие оккупанта повредило стены дома. В некоторых местах они рухнули.

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Враг продолжил атаковать Харьков и утром 27 февраля. Жители города сообщили о мощнейших за 3 дня войны взрывах.

В то же время советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко отметил, что оккупанты бьют по жилым кварталам, что подтвердили жители Салтовки, новых домов, Одесской.

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Однако все попытки наступления армии Путина на Харьков – неудачны. В городе развеваются флаги Украины, Вооруженным силам удалось отбить город от врагов.

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