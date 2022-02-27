Оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города. Однако наши защитники дают им достойный отпор.

Актуально В Харьковской области ВСУ сбили вражеский вертолет из Stinger

Харьков отбил вражеские атаки

В Госспецсвязи предоставили вечернее обновление от Вооруженных сил Украины по состоянию на 26 февраля.

В Харькове удалось отбить атаки, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники: танки, бронемашины и тому подобное,

– говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов жилые дома получили повреждения. Также есть пострадавшие.

Враг несет сокрушительные потери. Российские военные массово бросают технику и бегут. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники уже уничтожили:

примерно больше 3000 захватчиков;

примерно 100 танков;

примерно 540 ББМ (боевых бронированных машин);

15 пушек;

1 ЗРК "Бук";

16 самолетов;

18 вертолетов.

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