Оккупанты продолжают пытаться захватить украинские города. Однако наши защитники дают им достойный отпор.
Актуально В Харьковской области ВСУ сбили вражеский вертолет из Stinger
Харьков отбил вражеские атаки
В Госспецсвязи предоставили вечернее обновление от Вооруженных сил Украины по состоянию на 26 февраля.
В Харькове удалось отбить атаки, город под контролем Украины. Уничтожено много российской техники: танки, бронемашины и тому подобное,
– говорится в сообщении.
В результате вражеских обстрелов жилые дома получили повреждения. Также есть пострадавшие.
Враг несет сокрушительные потери. Российские военные массово бросают технику и бегут. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские защитники уже уничтожили:
- примерно больше 3000 захватчиков;
- примерно 100 танков;
- примерно 540 ББМ (боевых бронированных машин);
- 15 пушек;
- 1 ЗРК "Бук";
- 16 самолетов;
- 18 вертолетов.
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