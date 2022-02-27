Окупанти продовжують намагатися захопити українські міста. Однак наші захисники дають ним гідну відсіч.

Актуально На Харківщині ЗСУ збили ворожий гвинтокрил з Stinger

Харків відбив ворожі атаки

У Держспецзв'язку надали вечірнє оновлення від Збройних сил України станом на 26 лютого.

У Харкові вдалося відбити атаки, місто під контролем України. Знищено багато російської техніки: танки, бронемашини тощо,

– мовиться у повідомленні.

Внаслідок ворожих обстрілів житлові будинки отримали пошкодження. Також є постраждалі.

Ворог зазнає нищівних втрат. Російські військові масово залишають техніку і втікають. У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники вже знищили:

приблизно понад 3000 загарбників;

приблизно 100 танків;

приблизно 540 ББМ (бойових броньованих машин);

15 гармат;

1 ЗРК "Бук";

16 літаків;

18 вертольотів.

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