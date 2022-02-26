Українські захисники героїчно борються з ворогами. Окупанти зазнають шалених втрат.

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Окупанти намагаються захопити населені пункти на Слобожанщині

У Генштабі ЗСУ надали оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 20:00 26 лютого.

Противник продовжує спроби захоплення населених пунктів у Слобожанському операційному районі, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська,

– мовиться у повідомленні.

Російські спецпризначенці та диверсанти, всупереч Женевським конвенціям та правилам ведення війни, використовують об'єкти цивільної інфраструктури, щоб прикрити свої дії. Проте бойовий дух українських воїнів дуже високий.

"Натомість війська противника деморалізовані, у них закінчуються запаси палива та їжі. Противник зазнає значних втрат", – додали у Генштабі.

Українські захисники знищили:

орієнтовно понад 3000 загарбників;

приблизно 100 танків;

приблизно 540 ББМ (бойових броньованих машин);

15 гармат;

1 ЗРК "Бук";

16 літаків;

18 вертольотів.

Окрім цього, вороги масово залишають техніку та тікають.

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